Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları sebebiyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yirmi dört endüstriyel dağcı ve beş mühendisten oluşan ekip, manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yaptı. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı’nda çatlayan 10 bin tonluk kaya ise 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendi. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın beş senedir ziyarete kapalı tutulan ikinci avlusu da yapılan çalışmaların ardından güvenli bir şekilde ziyaret edebilecek. Açılış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla bugün yapılacak.

AYASOFYA’NIN KARDEŞİ

Kral I. Manuel tarafından 1250-1260 yılları arasında yaptırılan ve 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camii’nde de 2018 yılının aralık ayında başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. Camideki freskler, özel bir sistemle namaz vaktinde otomatik olarak örtülecek, namaz bitiminde tekrar ziyaretçilerin görüşüne açılacak. İstanbul’daki Ayasofya-i Kebir Camii’nin 24 Temmuz'da ibadete açılmasının ardından Ayasofya-i Sağir Camii de bugün hem ziyarete hem de ibadete açılacak.