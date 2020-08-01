Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Komik gerekçelerle AK Parti'yi destekleyen 7 bin 340 hesaba kilit vuran Twitter, şimdi de FETÖ'nün hainliklerini deşifre eden hesapları örgüt mensuplarının şikâyet etmesi üzerine tek tek kapatıyor. Bugüne kadar FETÖ'cüler ve onların sahte hesapları tarafından Türkiye ve AK Parti'ye yönelik algı operasyonlarına karşı herhangi bir adım dahi atmayan Twitter, son olarak 'FETÖ Gerçekleri' ve 'Tr Diplomacy' hesaplarını kapattı. Başta Türkiye'nin iç ve dış politikasına yönelik paylaşımlar yapan Tr Diplomacy hesabı, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ terör örgütüyle ilgili hazırladığı dosyalar nedeniyle firari FETÖ'cülerin hedefindeydi. Yine, örgütün kirli planlarının deşifre edildiği 'FETÖ Gerçekleri' hesabı da FETÖ mensupları tarafından adım adım takip ediliyordu. Söz konusu hesaplar, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında FETÖ'cüler tarafından yapılan şikâyetler üzerine kapandı.



SAHTE HESAPLARA SESSİZ KALDILAR

Gezi Parkı, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde FETÖ mensupları açtığı binlerce sahte hesaplardan sahte ses kayıtları, bilgi ve belge paylaştı. Özellikle bu süreçlerde, yine AK Parti ve hükûmete yakın birçok öne çıkan isim hedef gösterilmişti. Yakın dönemde ise, Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi konusunda FETÖ'cüler tarafından algı operasyonları yapıldı. Ancak Twitter tarafından, FETÖ’nün sahte hesaplarından yaptığı algı operasyonlarına yönelik bugüne kadar hiçbir yaptırım uygulanmadı.



OFİS AÇMAYA SICAK BAKMIYORLAR

Öte yandan, sosyal medya düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler Twitter'ın Türkiye'de bir ofis açıp açmayacağına da çevrildi. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye’de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter'ın ise FETÖ'cüler sebebiye olumlu bir yaklaşım sergilemediği belirtiliyor. Yetkililerin, Twitter'la ortak noktayı bulmak için görüşmelerini sürdüreceği ifade ediliyor.