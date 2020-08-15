Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) en çok akciğerleri etkiliyor. Akciğerlerde tutuluma yol açarak, solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan koronavirüsün bu organa verdiği hasar, hastalığın yol açabileceği zararları gözler önüne serdi. Normal akciğer (solda) görüntüleri ve koronavirüs hastalarının akciğer görüntüleri (sağda) arasında ciddi farklar bulunuyor.
Koronavirüsün akciğerdeki ağır tahribatı, hastaların tomografi görüntülerine yansıdı
15.08.2020 - 15:28 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) en çok akciğerleri etkiliyor.
Etiketler : Koronavirüs,
725098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725098.aspx
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