Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) en çok akciğerleri etkiliyor. Akciğerlerde tutuluma yol açarak, solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan koronavirüsün bu organa verdiği hasar, hastalığın yol açabileceği zararları gözler önüne serdi. Normal akciğer (solda) görüntüleri ve koronavirüs hastalarının akciğer görüntüleri (sağda) arasında ciddi farklar bulunuyor.