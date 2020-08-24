Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı. Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkiinde düzenlenen tören öncesi Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, zafere özel gösteri yaptı. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterinin ardından başlayan törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, fethin 949. yıl dönümünde bir kez daha Ahlat'ta olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Çağatay "Cumhurbaşkanı’mızın Ahlat'a ilgisini dünya biliyor. Ahlat binlerce yıllık tarihimizin son bin yıllık dönemecinde işte şu topraklarda bize ev sahipliği yapmaya başladı. Onun nişanesi hemen yanı başımızda bulunan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı. Bunun yanına başka bir nişane de Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla konduruldu. Allah nasip ederse yarın onun açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı’mızın çalışma ofisi gibi bir külliyesi, Ahlat'ımıza, Bitlis'e ve Türkiye'ye çok yakıştı" dedi. Okçular Vakfının katıldığı etkinliklerin ilk gününde çocuklar için ok atma yarışmaları, masa tenisi, golf ve badminton oynandı. İHA

Fikir babası külliye açılışında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın etkinlikleri için Muş'a gelecek. Bahçeli, Ahlat Belediyesince "1071 Obası" ve "Sultan Alparslan Obası" olarak isimlendirilen obalardaki etkinliklere iştirak edecek. Bahçeli, devlet erkânıyla Ahlat'ta yapımı tamamlanan külliyenin açılışında da yer alacak. Bahçeli, iki yıl önceki törenlerde "Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır" sözleriyle Ahlat'taki külliye projesinin de fikir babası olmuştu. Bahçeli'nin 26 Ağustos'taki Tarihî Millî Park etkinliklerine de katılması öngörülüyor.

Pandemi kurallarına uymalıyız

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, etkinliklerin hayırlara vesile olmasını dileyerek "Bu hafta büyük bir heyecan yaşıyoruz. Festivalimizin güzel geçmesini diliyorum. En büyük heyecanımız dünyanın ve ümmetin lideri Recep Tayip Erdoğan'ı ilimizde misafir etmemizdir" dedi. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.