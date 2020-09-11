Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, sadece çocuklu annelerin kalabileceği bir bina projelendirdi. Bu kapsamda Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsü bünyesinde ek bina inşa edildi. 5 bin 160 metrekare alana sahip olan bina, altı üniteden oluşuyor. Her ünitede de sekiz oda bulunuyor. Toplam 48 odalı binada, 48 anne çocuklarıyla birlikte kalacak. Binada çocuklar için açık ve kapalı oyun alanları oluşturuldu. Binada ayrıca çok amaçlı salon, sinema salonu ve çocuklara ders verilecek iki oda bulunuyor. Türkiye’de ilk olan bu bina, yaklaşık bir hafta içinde faaliyete geçecek. Bakanlık, bu tip binaları diğer şehirlerdeki kadın ceza infaz kurumlarında da yaygınlaştırmayı planlıyor.