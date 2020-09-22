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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı13.00'da başlayacak
22.09.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan beşincisinin bugün TSİ. 13.00 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye-Yunanistan,
733648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733648.aspx
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