Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle video konferans ile görüştü
25.09.2020 - 00:02 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 00:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 il sağlık müdürüyle video konferans görüşmesi yaptı.
Etiketler : Bakan Koca,
734245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734245.aspx
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