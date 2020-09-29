Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların altıncısı bugün 14.00 itibarıyla başlayacak
29.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvenlik kaynakları:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.00 itibarıyla başlaması planlanıyor."
Kaynak: İHA
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