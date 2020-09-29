MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 6’ncısı NATO Karargahında başlamıştır."
MSB: 6'ıncı teknik toplantı NATO Karargahında başlamıştır
29.09.2020 - 14:21 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 6’ncısı NATO Karargahında başlamıştır."
Etiketler : MSB,
735326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735326.aspx
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