İçişleri Bakanlığı:" Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"
Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
02.10.2020 - 10:26 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:" Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"
Etiketler : İçişleri Bakanlığı:,
736016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736016.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER