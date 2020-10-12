Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), şehir genelindeki kara yollarında duvarlarda bulunan dikey bahçeleri kaldırıp yerlerine “Konuşan Duvarlar Projesi” kapsamında grafiti çalışması başlatması tepkilere sebep oldu. Kullanılan renklerin LGBT’nin simge renklerinden oluşması da dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, başlatılan çalışmayı eleştirerek “İBB, bakımı zor ve pahalı diye yol kenarlarındaki yeşil alanlara alternatif bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara!.. Keşke bunların yerine gürültü bariyeri yapsaydı daha çevreci ve fonksiyonel olurdu. Ümraniye Belediyesi yaptı, güzel de oldu.” ifadelerini kullandı. Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanları Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, tepkiler üzerine duvarların önünde basın açıklaması yaptı. Seçkin “İstanbul’da 44 bin duvarın yapım maliyeti 60 milyon lirayı buluyor. Yıllık bakımı 12 milyon lira tutuyordu. Bunları aşağı çekmemiz gerekiyordu” dedi. Ancak asıl tartışılan konu projenin uygulanış biçimi oldu. İBB “Doğa, birlik, ev, barış, komşu, gençlik, paylaşım, saygı gibi kavramların maneviyatını ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış olan bu kompozisyon, doğadan ilham alan renklerle canlanıyor” savunmasını yaptı. Kimi İstanbullular rengârenk duvarların göz zevkini bozduğunu ifade etti.