Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, makineye bağlı olarak yaşatılıyordu. 7 Eylül'den bu yana yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı. Böcek'in doktorların uyarılarına tepki verdiği belirtildi.
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı
12.10.2020 - 17:17 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Virüse yakalanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı
Etiketler : muhittin böcek,
738382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738382.aspx
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