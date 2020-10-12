Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, makineye bağlı olarak yaşatılıyordu. 7 Eylül'den bu yana yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı. Böcek'in doktorların uyarılarına tepki verdiği belirtildi.