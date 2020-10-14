Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar sonrası başlayan, AYM üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla alevlenen tartışma Türkiye gündemine oturdu.

Yıldırım, tweetini silip "Kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" dese de polemik daha da büyüdü. Anayasa Mahkemesi, krizi görüşmek üzere acil toplantı kararı aldı.

MASAYA YATIRALIM

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir "Yaşanan bu olay Anayasa Mahkemesi’nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu ve benzeri tartışmaların dışına çıkarılması zaruridir. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın 30 Eylül 2020 tarihinde yapmış oldukları açıklamaları, ne derecede haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" dedi.

BAHÇELİ İKİ HAFTA ÖNCE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin “Şehirlerarası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez” hükmünü iptal etmesine yönelik kararınını ardından sert bir çıkış yapmıştı. AYM'yi "darbe döneminin ürünü" şeklinde nitelendiren MHP lideri, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

ERDOĞAN'DAN DESTEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli'ye destek verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Parlamento, Anayasa Mahkemesi'yle (AYM) ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım" ifadesini kullanmıştı.

İKİ SEÇENEK VAR

Anayasa mahkemesinin yapısının değişmesi Bahçeli'nin dediği teklifin yapılabilmesi için iki seçenek var.

Bir, ya referanduma götürülecek. Ki Meclis'te oynanması ve en az 360 milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Ya da 400 milletvekilinin Anayasa değişikliği için onay verecek.

Meclis'teki sandalye dağılımı Cumhur İttifakı'nın tek başına Anayasa değişikliği yapamayacağını gösteriyor.

Anayasada bir değişiklik yapılması için TBMM'nin beşte üç çoğunluğunun (360) oyuyla mümkün. Ancak AK Parti ve MHP'nin 339 sandalyesi bulunuyor. Bu durumda yüksek mahkemenin yapısının değiştirilmesinde bir diğer yol da referanduma gitmek.

1960 darbesinden sonra kurulan Anayasa Mahkemesi, çıkarılan kanunların Anayasaya uygunluğunu denetliyor.