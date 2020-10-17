Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görseller ile birlikte, "Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı’da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!" ifadeleri yer aldı.