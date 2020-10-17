Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görseller ile birlikte, "Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı’da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!" ifadeleri yer aldı.
MSB katliamı dünyaya duyurdu!
17.10.2020 - 19:42 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'nın Gence şehrinde sivillere yaptığı katliamın yaklaşık 30 yıl önce Hocalı'da da yaptığını vurgulayarak, 'biz susmayacağız' mesajı verdi.
Etiketler : azerbaycan,gence,hocalı,
739716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739716.aspx
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