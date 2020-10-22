Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulaması tekrar gündemde. Özellikle son iki yılda yürütülen çalışmalardan sonuç alamayan AK Parti yönetimi, daha önce hazırlanan taslakları raftan indirdi. AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi ve icra ile çocuk teslimine son verecek düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’te olmasını istediğini söyledi. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, AK Parti genel merkez yönetimi ve Meclis grup yönetiminin katıldığı online bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle: