Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullular Cumartesi sabahına sisli bir havayla uyandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içerisinde adeta silüet şeklini aldı. Ortaköy sahilden Anadolu yakası kıyıları neredeyse görünemez hale gelirken, sabah yürüyüşüne çıkan bazı vatandaşlar ise bu manzarayı doyasıya izledi.



