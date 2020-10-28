 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.