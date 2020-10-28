Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
28.10.2020 - 08:47 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Etiketler : Ankara,
742260 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742260.aspx
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