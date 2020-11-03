Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet kurumlarının depremin hemen ardından başlattığı çalışmalar İzmir’de yaraların hızla sarılmaya başlandığını gözler önüne seriyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden toplam 7.907 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1.111 araç görevlendirildi. Genelkurmay Başkanlığına ait 7 kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 19 sorti ile gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katıldı. Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 9 uçak, 1 insansız hava aracı, 15 sahil güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi ile 292 emniyet personeli sevk edildi. Haberleşme altyapısında olumsuzluk yaşanmaması için bölgede 3 farklı operatör tarafından 38 mobil baz istasyonu kuruldu.

İKİ BİN ÇADIR KURULDU

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3.569 çadır ile 57 genel maksat çadırı bölgeye sevk edilirken yaklaşık 2 bin çadırın kurulumu tamamlandı. Ayrıca, 24.382 battaniye, 13.280 yatak, 5.500 uyku seti, 2.657 mutfak seti şehre gönderildi. Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 232.917 kişilik yemek hizmeti 129 personel, 151 gönüllü ve 40 araç ile sürdürülüyor. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personelin görev yaptığı bölgedeki hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 942, Tarım ve Orman Bakanlığından 256 personel ile yürütülüyor.

MAĞDURLARA PSİKOLOJİK DESTEK

Depremden etkilenen vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi bölgede bulunuyor. Sahada 270 personel, 25 araçla vatandaşlara psikososyal destek verilmesi için gece gündüz çalışıyor. Şu ana kadar 522 hanede depremden etkilenen 1.500’ü aşkın vatandaşla görüşüldü. Gönderilen ayni yardımlar İzmir merkezde, Kültürpark Fuar Alanı’nda 11.500 metrekarelik depoda kayıt altına alınarak buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

VATANDAŞA NAKTİ DESTEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı’da 46.300 metrekarelik alanda altyapısı ve sosyal donatılarıyla AFAD tarafından 1000 kişilik konteyner kentin yaklaşık 20 gün içerisinde hazır olacağını açıkladı. Deprem bölgesine çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD tarafından 13 milyon lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon lira olmak üzere 24 milyon lira kaynak gönderildi. İzmir’de yıkılmış veya yıkılacak binalardan eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin lira, bu durumdaki kiracılara 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacak. Seferihisar’daki hasar tespit çalışmaları da tamamlandı. Buna göre sahil bölgesinde depremden ve tsunamiden zarar gören esnafa yönelik kısmi ödemeler de Valilik tarafından başlatıldı.

DEPREMZEDELERE MANEVİ DESTEK

Türk Kızılay, İzmir'deki depremzedelere yönelik yardımlarını her geçen gün artırıyor. Kızılay ekipleri, yardım malzemeleri ve sıcak yemek ulaştırmanın yanı sıra depremden manevi olarak da ciddi şekilde etkilenen afetzedelerin, içinde bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için psikososyal destek sağlıyor. Ekipler, şu ana kadar 600’ün üzerine kişiye ulaştı.