Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Mavi’nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Karaman’a getirildi. Fatma Mavi için Yeşil Camide öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Mavi’nin ailesi ve yakınları katıldı. Namaz sırasında Mavi’nin yakınlarının oldukça üzgün oldukları görüldü. Kılınan namazın ardından Mavi’nin cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.



Olay, 1 Ekim Pazar günü Bahçelievler Mahmutbey Caddesi 4. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Meydana gelen patlamada dairede çıkan yangının söndürülmesinin ardından 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin cesedi evin salonunda bulunmuştu.