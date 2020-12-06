Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Erşat Salihi ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Salihi'ye, ağabeyi Kemal Salihi'nin eşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Erşat Salihi ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Salihi'ye, ağabeyi Kemal Salihi'nin eşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi,taziye,