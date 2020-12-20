Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan çağrılar neticesinde ihtiyaç karşılanmış Özdemir'in tedavisi sürmüştü. Fakat deneyimli gazetecinin yaklaşık iki gündür kan temininde sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Özdemir, ''50 yaşın altında, hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve son bir hafta içerisinde de ilaç tedavisi görmemiş kişilerin Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nin kan merkezine, "Zafer Özdemir" ismi ile başvurmaları gerekiyor” diye çağrı yaptı.

Pandemi şartları nedeniyle hastaneye gideceklerin 444 4 276 (Dahili 5053) numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekiyor.