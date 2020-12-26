Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” görüşülüyor.

Dernek ve vakıflara kayyum atanmasının önünü açan maddeler içeren kanun teklifine yönelik görüşmeler sırasında Meclis'te gergin anlar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri AK Parti saflarından tepki çekti.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Bu sözlerin ardından iki parti arasındaki söz dalaşı önce arbedeye sonra da yumruklu kavgaya dönüştü.

Meydana gelen kavganın ardından Meclis Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara vermek zorunda kaldı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Dakikalarca süren arbedede koronavirüs önlemleri, maske ve mesafe de unutuldu.

İki parti vekilleri arasında yumruklaşmaya kadar giden olayları araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı.

"VATANDAŞLARIMIZA KARŞI HOŞ OLMADI"

Olayların ardından Meclis Başkanvekili Bilgiç, “Tatsız istenmeyen hadiseler yaşandı. 83 milyon vatandaşımıza karşı hoş olmadı.

Birbirimize hakaretten kaçınmamız gerekiyor. Meclis çalışmalarını sokağın normları ile yürütemeyiz.

İstenmeyen olaylar, fiziki müdahalelere varan olaylar oldu. Bunlar hoş değil. Burada bize düşen aklıselimi ve sağduyuyu hakim kılmaktır.” sözleriyle oturumu açtı.