Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinde görüştü. Hakverdi ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, Demirtaş'ın; cezaevi şartlarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.



Hakverdi "Demirtaş’ın 4 yılı geçen uzun tutukluluk hali Ceza Kanununa, Anayasaya ve uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır. Bu yargılama ve maalesef buna benzer birçok yargılama tamamen siyasi bir hal almış durumdadır. Demirtaş’a dair yargının bağımsız bir karar vermesi, hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen; Erdoğan ve Soylu tarafından mütemadiyen terörist olarak hedef gösteren açıklamaları nedeni ile engellenmektedir" diye konuştu.



Geçen yıl yapılan yerel seçimde HDP ile gizli ortaklık yapan CHP, birçok şehri terör yandaşlarının desteğiyle kazanmıştı. CHP Demirtaş'a arka çıkarak HDP'ye diyet ödüyor.