Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak
20.01.2021 - 08:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca,
761254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761254.aspx
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