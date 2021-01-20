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”EREN-2 LİCE” operasyonu 2 bin 24 personelin katılımıyla başlatıldı
20.01.2021 - 09:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının ilk operasyonu olarak başlatılan Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni operasyon ”EREN-2 LİCE” Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 24 personelin katılımıyla başlatıldı
Etiketler : EREN-2 LİCE,operasyon,pkk,
761279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761279.aspx
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