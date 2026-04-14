Survivor 2026’da haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu sonucu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Erkek yarışmacılardan birinin eleneceği haftada Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki mücadelede potaya giden isim merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da rekabet her geçen gün artarken, 13 Nisan tarihli bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda kıran kırana geçen mücadelenin ardından ada konseyinde yapılan oylama ile haftanın ilk eleme adayı netleşti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler (kırmızı takım), ada konseyinde eleme oylaması gerçekleştirdi. Bu hafta erkek yarışmacılar arasında yapılacak eleme kapsamında takım içinde yapılan oylamada isimler tek tek yazıldı. Oylama sonucunda en fazla ismi çıkan yarışmacı, haftanın ilk eleme adayı olarak potaya girdi.

Yapılan oylama sonucunda Survivor 2026’da haftanın ilk eleme adayı Bayhan oldu. Böylece erkek potasının ilk ismi netleşirken, ilerleyen günlerde oynanacak diğer dokunulmazlık oyunlarıyla birlikte eleme adaylarının tamamlanması bekleniyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026’nın 13 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Güç, denge ve atış performansının ön planda olduğu parkurda yarışmacılar, eleme potasına girmemek adına yüksek tempolu bir mücadele sergiledi. Oyunun son bölümünde heyecan doruğa ulaşırken, final turunda bireysel performanslar belirleyici oldu.

Nefes kesen karşılaşmanın finalinde Osmancan ve Sercan parkura çıktı. Atışlarda üstünlük kuran Osmancan’ın son sayıyı almasıyla birlikte mücadele 12-9’luk skorla tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler (mavi takım), haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde etti ve eleme potasından uzak kaldı.

