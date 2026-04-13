Survivor 2026’da haftanın eleme gecesi sonrası sonuçlar netleşti. Eleme düellosu, ödül oyunu ve ada konseyinde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Sude, Lina, Gözde ve Seda'nın bulunduğu düelloda sona kalan iki isim halk oylamasına çıktı. İşte, 12 Nisan 2026 tarihli Survivor bölümünde yaşananlar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda bir eleme haftası daha geride kaldı. Haftanın son bölümünde düello oyunları ve seyirci oylaması sonrası adaya veda eden isim belli oldu.

DÜN AKŞAM ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’da haftanın eleme adayları Sude, Lina, Gözde ve Seda oldu. Yeni eleme sistemine göre adaylar ilk olarak düelloda karşı karşıya geldi. Parkurda yapılan mücadele sonrası yarışmacılar eleme potasından çıkabilmek için performans sergiledi.

Düello karşılaşmaları sonucunda Sude ve Seda rakiplerini yenerek eleme adaylığını düşürdü. Bu sonuçla birlikte Lina ve Gözde haftanın son aşaması olan ada konseyinde seyirci oylamasına kalan iki isim oldu. Böylece elenecek yarışmacı, seyirci oylarıyla belirlendi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

12 Nisan 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde ada konseyinde yapılan oylama sonucu Survivor’dan elenen isim Gözde oldu. Seyirci oylamasında en az oyu alan yarışmacı olarak adaya veda eden Gözde, duygusal anlar yaşadı.

Eleme sonrası gözyaşlarını tutamayan yarışmacı, Survivor macerasını noktaladı. Bu sonuçla birlikte Lina yarışmaya kaldığı yerden devam ediyor.

SURVİVOR 2026 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme öncesinde oynanan ödül oyununda yarışmacılar yiyecek ödülü için parkura çıktı. Mekanizmada tutunma becerisinin ön planda olduğu oyunda iki takım da avantaj elde etmek için mücadele etti.

Kıran kırana geçen mücadele sonunda ödül oyununu 10-8’lik skorla mavi takım kazandı. Bu galibiyetle birlikte mavi takım yiyecek ödülünün sahibi oldu ve haftaya moral avantajıyla devam etti.

