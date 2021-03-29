Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yemek borusunda problem olan iki, makatı kapalı bir, tümörü bulunan sekiz olmak üzere 11 çocuğun acil ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu ameliyatların nasıl yapılacağını bilmeyen Özbek doktorlar, Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar’dan yardım istedi. Taşkent’e giden Afşarlar, bir hafta içerisinde 11 çocuğu sağlığına kavuşturdu. Özbekistan’da bu ameliyatları yapacak tecrübede cerrah bulunmadığı için kendisinin davet edildiğini söyleyen Afşarlar “Daha önce Özbekistan’da çocuk hastalara böyle operasyonlar yapılmamış. Ülkede tecrübeli doktor sıkıntısı yaşanıyor. Türk hekimlerine yurt dışında güven, ciddi oranda fazla. Bizim tecrübemizi biliyorlar ve bundan faydalanmak istiyorlar. Özbekistan ata toprağı, onlar soydaşlarımız. Biz de gidip oralarda hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.