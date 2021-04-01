Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

AK Parti’nin kamuya ilk defa atanacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki ‘Maddelerine geçilmesi’ oylaması krize neden oldu. Teklifin maddelerine geçilmesine yönelik yapılan oylamada, oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar, red oylarının kabul oylarından fazla olduğu gerekçesiyle teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini açıkladı. İçtüzüğe göre, bu durumda teklif de reddedilmiş sayılıyor. AK Parti ve MHP’nin oylama sonuçlarına itirazlarına rağmen, oturumu yöneten CHP’li Başkanvekili Haydar Akar oylamayı yenilemedi ve Meclis Genel Kurulunu kapattı. AK Parti yönetimi, oylama sonuçlarının sayım yapılmadan açıklandığını ileri sürdü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un da devreye girdiği oylama krizinin, bugün yapılacak TBMM Başkanlık Divanında çözülmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Başkanlık Divanı toplantısında, AK Parti, ‘oylamada esaslı bir hata olduğuna’ yönelik itirazda bulunacak. Bu itirazın AK Parti ve MHP’li divan üyelerinin oyları ile kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Divan’da alınacak bu karar daha sonra TBMM Genel Kuruluna getirilecek. Genel Kurul’da AK Parti’nin itirazı kabul edilirse, teklifin görüşmeleri kaldığı yerden devam edecek.



CHP HER ŞEYİ PLANLADI

"CHP, HDP, İYİ Partinin yaptığı kumpas" diyerek duruma tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "CHP'li Meclis Başkanvekilinin, daha önceki kendi uygulamaları ile de çelişerek, İçtüzüğün açık usul hükümlerini uygulamayarak, adeta CHP Grup Başkanvekili'nin tutanaklara yansıyan talimatları doğrultusunda hareket etmesi ve hukuk tanımazlığı, milli iradeye darbe girişimidir. Dün Meclis'te yaşanan olayların her safhasında, daha önceden planlanarak hareket edildiği net bir şekilde belli olan CHP, HDP, İYİ Partinin tutum ve davranışları ile milli iradenin tecellisinin önüne geçilmiştir. CHP'li Meclis Başkanvekili'nin de içinde yer aldığı bu kumpas, faşizan ve hukuk tanımaz, vesayetçi yaklaşımdaki ittifakın da bir yansımasıdır" dedi.



ŞENTOP: ÖZEL AYNAYA BAKSIN

Oylama sonrası konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Meclis Başkanı’nı Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisi haline dönmüş durumdadır" dedi. Bu sözlere tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Bir arkadaşımın tuhaf değerlendirmeleri var. Meclis Başkanı koşarak gelmiş, boncuk boncuk terlemiş falan. Evet, ben bir sıkıntı olduğunu gördüğümde koşa koşa giderim, görevimin gereğini de yaparım. Bu Meclis'te insanların koşuşturmalarıyla, fizik durumlarıyla ilgili en son espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviye düşürmek istemem ama bu işi çok iyi yapabileceğimi de buradan ifade etmek isterim. Pişman ederim" dedi.