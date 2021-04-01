Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Dostum Dışişleri Bakanlığında görüştü.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Dostum ile barış süreci ve Afganistan'daki Türk soylularının durumunu ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Kardeş Afgan halkına barış ve istikrar arayışında desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.