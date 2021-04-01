Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar, elektronik oylama yaptırmayarak teklifin reddilmesini sağlamıştı.

AK Parti itiraz etti. Oylamanın tekrar yapılıp yapılmamasıyla ilgili oylama yapıldı.

TBMM Başkanlık Divanı'nda, teklifin maddelerine geçilmesine yönelik oylamanın yenilenmesine ilişkin karar, Başkanlık Tezkeresi olarak Genel Kurul'da okundu. Kanun teklifinin oylamasının 6 Nisan tarihinde tekrar yapılması kararlaştırıldı.

Muhalefetin gece yarısı operasyonunun engellenmesinin yolu açıldı.

Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasındaki tutumuna tepki gösterdi.

Özkan, kanun teklifinin Genel Kurul'daki görüşmelerinde, TBMM Başkanvekili Akar'ın, görevini tarafsızlıkla yerine getirme ilkesini bir kenara bıraktığını söyledi.

"Akar'ın, tertipleyerek, tasarlayarak bir yaklaşım sergilediğine tanık olduklarını ve kendisini suçüstü yakaladıklarını" dile getiren Özkan, "CHP'li Meclis Başkanvekili Akar, teklifin maddelerine geçilmesi oylanırken; oyları saymakla yetkili ve görevli olan katip üyelere, oyları sayması talimatını vermiştir. İki katip üye, oyları sayma işlemlerini yapmadan 'Kabul edenler.', 'Etmeyenler.' diyerek, 'Kabul edilmemiştir.' kararını verip oturumu kapatmıştır. Vermiş olduğu bu karar, her şeyden önce İçtüzüğe, Anayasa'ya, Meclisin çeyrek asırlık mutabakatlarına ve teamüllere aykırıdır." diye konuştu.

Anayasa ve İçtüzükte katip üyelerin oyları saymakla görevli olduğunun belirtildiğini aktaran Özkan, "Meclis Başkanvekili, katip üyelere 'Oyları sayalım' dedikten sonra onların cevabını dinlemeden hatta onların açıkça itirazlarına, 'Oylamayı, elektronik oylamayla yapalım' taleplerine; diğer taraftan İçtüzüğün 141. maddesinde yer alan, 5 milletvekilinin ayağa kalkarak elektronik oylama istemesine rağmen, maalesef maddelere geçilmemesi yönünde kararını vererek, çalışmaları durdurmuştur." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Akar'ın kararının, kendisiyle çelişki içinde olduğunu vurgulayan Özkan, Akar'ın, teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesi kararından dakikalar önce yaptığı bir diğer oylamada, elektronik oylamaya gidileceğine karar verdiğini, ancak daha sonra bu usulü terk ettiğini ve oturumu kapattığını hatırlattı.

Özkan, TBMM Başkanvekili Akar'ın, CHP Genel Merkezi'nden gelen talimatlar üzerine bu usulsüz tutumu sergilediğinin, Meclis tutanaklarına da yansıdığına işaret ederek, "CHP'li Meclis Başkanvekili Akar'ın, hem Anayasa hem İçtüzük hem mutabakatlar hem de bugüne kadarki teamüllere aykırı hareket ettiği, suçüstü haliyle sübut bulmuştur." dedi.

TBMM Başkanvekili Akar'ın, kanun teklifi görüşmelerinin, milli iradenin ve Meclis iradesinin çiğnenmesi suretiyle engellenmesi girişiminde bulunduğunu savunan Özkan, şunları kaydetti:

"Milletimiz bunları iyi biliyor. Tek parti uygulamalarını ve özellikle fırsatı buldukça milli iradeyi, Meclisin iradesini örseleme gayreti içinde olduklarını biliyoruz. Bu anlamda CHP'li Meclis Başkanvekili'nin, milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle tezgahladığı bu tertibi deşifre ettik, itirazımızı yaptık. Onlar istese de istemese de bu ülkede milli irade tecelli edecektir ve bunun da gereğini Meclis Başkanlık Divanı, aldığı kararla ortaya koymuştur. İnşallah bugün Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ederek, milli iradeyi örseleme girişimlerini bertaraf edeceğiz, boşa çıkaracağız."

Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Yoklama isterseniz Çin ordusu gibi geliyorlar, müzakerelere geçildiğinde çil yavrusu gibi dağılıyorlar." sözü hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, "CHP milletvekilleri adeta göçmen kuşlar gibi; seçim olduğu zaman geliyorlar, seçim bittikten sonra yüzlerini dahi görmüyoruz. Aldıkları maaşın karşılığını, Genel Kurula gelmek suretiyle vermiyorlar. Yüzlerini ilk kez gördüğümüz CHP milletvekilleri var. Dün onlar buradaydı. Göçmen kuşlar gibi geldiler, talimatın gereğini yerine getirdiler ve göçmen kuşlar gibi gittiler." yanıtını verdi.