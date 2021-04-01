Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık turşu tankında görüntü paylaşılan Manisa Turgutlu'daki işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



Bakan Pakdemirli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum. Manisa İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerimizin de yoğun çalışması sonucu Manisa Turgutlu’da faaliyet gösteren İşletme mühürlenmiş, idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.