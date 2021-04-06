Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Bazı firmaların, koruyuculuk oranını yüzde 98'e çıkaran “meltblown” malzemeyi kullanmadıkları hâlde piyasaya “meltblown” etiketli maske sattığını tespit eden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) harekete geçti. Vatandaşın sağlığını tehdit eden bu maskeler, piyasadan toplatılacak. Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, “Kalitesiz ürünler yaygınlaştı. Birçok firma devleti kandırmak için onaya görderdiği maskelerde ‘meltblown’ kullanıyor ancak piyasaya sürdüklerinde farklı bir malzeme yer alıyor. Hatta çanta astarı bile kullanan olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız mutlaka Ürün Takip Sistemi (ÜTS) aplikasyonu kamerasından ürünü okutup kaydı var mı diye kontrol etsin. Ayrıca yetkililer denetimleri sıklaştırırsa aramızdaki çürük elmalar ayıklanır” dedi.