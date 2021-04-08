İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter paylaşımında "TBMM Genel Kurulu'nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, milletvekillerimizin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu'dan milletvekillerine teşekkür
08.04.2021 - 03:57 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili milletvekillerine teşekkür etti.
Etiketler : süleyman soylu,meclis,
780828 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780828.aspx
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