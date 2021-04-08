Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, aralarında terör örgütleri FETÖ, PKK ve DHKP-C’nin elebaşlarının da olduğu 377 kişi ve kuruluşun Türkiye’deki mal varlığı donduruldu. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’nda, mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verilen kişi, kuruluş veya organizasyonların mal varlıklarının dondurulmasına Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebileceğine dair bir düzenleme yapılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, bu düzenlemenin ardından harekete geçen üç bakanlık, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen kişilerin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına yönelik bir çalışma başlattı. Her terör örgütü ayrı ayrı incelendi. Buna ilişkin, uluslararası mevzuat ve Avrupa’daki örnekler masaya yatırıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bir araştırma raporu hazırlanarak Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu’na sunuldu. Komisyonun da önerisiyle örgüt elebaşı ve üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 365 kişi ve 12 kuruluşunun Türkiye’deki mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Söz konusu kişiler ve kuruluşların mal varlıklarıyla ilgili daha önce mahkemeler tarafından alınan tedbir kararları bulunuyordu. Bakanlıklar tarafından alınan bu karar ile Türkiye’nin FETÖ, PKK ve DHKP-C örgüt mensuplarıyla ilgili uluslararası alanda eli daha da güçlenecek.

GÜLEN DE KARAYILAN DA LİSTEDE

Mal varlığı dondurulan kişilerin 205’ini FETÖ mensupları oluşturuyor. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu listede, Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Mustafa Özcan ve Şerif Ali Tekalan gibi FETÖ’nün beyin takımından isimler öne çıktı. Listede, FETÖ’nün finansörü Hamdi Akın İpek ve ailesinin olduğu da görüldü. PKK/KCK terör örgütünden 65 kişi ile 12 kuruluşun mal varlığı donduruldu. Listedeki isimler arasında terör örgütü PKK elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin de bulunuyor. Yine, mal varlıkları dondurulan 9 DHKP-C terör örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı. Ayrıca, DEAŞ terör örgütü üyesi 21’i yabancı 86 kişinin de mal varlıkları donduruldu.