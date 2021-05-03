Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da izinsiz gösteri yapmak isteyen 256 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla, 1’i savcılıktan ve 247’si emniyetten olmak üzere toplamda 256 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilere, pandemi kapsamında 3 bin 469’ar liradan toplamda 888 bin 64 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, eylemde gözaltına alınan S.U.B.'nin korona hastası olduğu gerekçesiyle karantina altında olması gerektiği ve şüpheli Ş.D.'nin ise sağlık kontrolünde korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.