Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır kanın aktığı, hiçbir türlü can güvenliğinin olmadığı Suriye bugün sandığa gitti. On binlerce mazlumun hayatına mal olan Esad da oy kullandı. Ülkede 10 yıl önce başlayan iç çatışmalar sürecinde ikinci defa gerçekleştirilen seçimler ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır" denildi.

"ADİL DEĞİL"

Seçimlerin serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplendiğini vurgulayan Bakanlık, "Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"SUNİ MEŞRUİYET"

Rejimin, sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesinin ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesinin önem taşıdığı aktarıldı. Türkiye'nin bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.