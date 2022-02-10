Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarının 5, doğal gaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını söyledi. Doğalgazın yüzde 99'unun, petrolün ise yüzde 92'sinin ithal edildiğini kaydeden Dönmez, elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranının yüzde 50 olduğunu aktardı. Dönmez, Türkiye'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkati çekerek "Bu sayede son 20 yılda elektrikteki toplam kurulu gücümüzü 3,5 kat artırarak 100 bin megavat seviyesine ulaştık" ifadesini kullandı.

HANE BAŞI 5 BİN TL DESTEK

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla küresel fiyat artışının bir kısmının engellendiğinin altını çizen Bakan Dönmez "Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmakta" diye konuştu.



AK Parti'den 'Elektrik faturasını ödemiyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik zammı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturasını ödemiyorum' açıklamasına da cevap veren Dağ "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Demokraside ülke yönetiminde çok büyük faydası olduğunu düşünüyoruz. Bazı yerlerde biz de muhalefetteyiz. Provokasyon şeklinde yapılan bir açıklama. Vatandaşımız bize yaşadığı sıkıntı aktarıyor. Kılıçdaroğlu bir provokasyon yapıyor." ifadelerini kullandı.



Bu saat aralıklarına dikkat: Elektrik faturasında tasarrufun püf noktası Elektrik faturasında tasarrufa gitmek isteyenlere bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Fertelli, elektriğin en ucuz olduğu zaman diliminin 22.00-06.00 saatleri arası olduğunu belirterek, elektrikli ev aletlerinin bu saatler arasında kullanılması ile yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlanabileceğini söyledi.