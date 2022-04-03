Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması'na ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kanunun yürürlüğe girmesin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile özel teslim merkezleri oluşturuldu.

11 İLDE YARIN BAŞLIYOR

Bu çerçevede hazırlık çalışmaları tamamlanan Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ, Uşak illerinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından 4 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren yerine getirilecek.

2022 yılı sonuna kadar bütün il ve ilçelerde çocuk teslim merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

'İCRA YOLU İLE TESLİM' SON BULUYOR

Çocuk teslimine ilişkin işlemler bugüne kadar icra müdürlükleri aracılığıyla yapılıyordu. Çocuğunu görmek isteyen anne ya da baba çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüğüne giderek belirli bir harcı ve gider ücretini yatırıyordu. İşlemlerin ardından genellikle tarafların ikamet ettikleri yerlere gidilerek icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından çocuk teslim işlemi yapılıyordu. Çocuk teslimine ilişkin yeni düzenleme ile birlikte kamuoyunda vicdanları sızlatan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimi uygulaması sona erdi.

İŞLEMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Çocuk teslimine ilişkin işlemler artık uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilecek. İşlemler için vatandaşlar harç ve masraf yatırmak, ücret ödemek zorunda kalmayacak, işlemler ücretsiz olarak sunulacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanacak.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan teslim merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek, rızaya dayalı gerçekleştirilecek.

Velayet davasında Yargıtay'dan emsal karar: Çocuğun görüşü esas alındı Boşanan çiftin 8 yaşındaki kızlarının velayeti ile ilgili görülen davada Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; idrak çağındaki çocuğun beyanının esas alınması gerektiğine hükmetti.