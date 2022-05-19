Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir YouTube kanalında Türkiye-BAE ilişkilerini yorumlamıştı. Özkan'ın ifadeleri kamuoyunda geniş yer buldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise düzenlediği basın toplantısında, Özkan'ın açıklamalarının partinin görüşlerini yansıtmadığını açıklamıştı. Az önce Cahit Özkan'ın görevden alındığı haberi geldi. Görevden alınan Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.

İŞTE CAHİT ÖZKAN'IN ÇOK TARTIŞILAN O AÇIKLAMALARI

Cahit Özkan, katıldığı programda: “Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.” şeklinde konuşmuştu.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ömer Çelik ise açıklamasında, “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.” bulunmuştu.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bölümünden mezun. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. Ak Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cahit ÖZKAN kimdir? Cahit ÖZKAN kimdir? Cahit ÖZKAN kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?