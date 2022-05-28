Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi genişletmeyi hedefleyen Türkiye, terör odaklarına yönelik muhtemel askerî operasyonun hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi. Güvenlik güçleri sınır hattına sevkiyata başlarken, istihbarat birimleri de Suriye yerelinde önemli hazırlıklar yapıyor. Diğer taraftan Türkiye, masada da hazırlıklarını sürdürüyor. Harekâtın diplomatik alt yapısını oluşturmak için ABD ve Rusya ile görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor. Güvenlik uzmanları, başta NATO ve Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere Ankara’nın son dönemde aldığı kritik pozisyonlardan dolayı, harekâtın en verimli operasyonlardan biri olacağına dikkat çekiyor. Uzmanlar, Moskova’nın, Türkiye’nin NATO’da ‘veto’ kartını çıkarmasından ve kendilerine yönelik yaptırımlara katılmamasından memnun olduğunu, bu yüzden operasyona ‘cılız bir tepki’ vereceğini belirtiyor. Öte yandan Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyeliğine karşı veto kartını çıkarmasının, operasyonda elini güçlendirdiği, ABD’nin önceki operasyonlara benzer bir tepki göstermeyeceği değerlendirmeleri yapılıyor.

PLANLAMALAR YAPILIYOR

Gazetemize değerlendirme yapan güvenlik ve terör uzmanı emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ “İlk etapta bize tehdit oluşturan ve yarım kalan bölgelere harekât başlamalı. Askerî harekâtlarda birtakım planlar yapılır; hangi tepe, hangi bölge, kim, nerede, nasıl pozisyon alacak, nerelerden girilecek? Ama tarih ve saat bölümü boş bırakılır. Sonraki yapılacak çalışmalarda bu belirlenir. Masada şu anda böyle bir hareket planı var. Ancak bu iş haftalar sonrasına değil, günler içerisinde başlar diye düşünüyorum” dedi.

Emekli kıdemli albay Mithat Işık da Türkiye’nin öncelikli hedefinin bütün güney sınırlarında 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturarak, terör unsurlarını sınırlarından uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Işık “Sınırlarımıza yakın PKK/YPG unsurlarını Dicle’ye kadar etkisiz hâle getirmek ve daha güneye doğru itilmesini sağlamalıyız. Güney sınırlarımın savunma insicamını Menbiç, Tel Rifat, Kobani, Kamışlı, Ayn İsa, Tel Tamir bölgeleri bozuyor. Bu bölgeleri kontrol altına almadığımız sürece, orada ne birliklerimiz ne de Türkiye’den o bölgelere yerleştirilecek insanlar güvende olacak. PKK/YPG bu bölgelere tahkimat yapıyor, daha uzun menzilli roketler getiriyor. Buraları kontrol etmediğimiz zaman güney sınırlarımız tehdit altında kalacak” diye konuştu. Öte yandan, Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilecek askerî harekât için hazırlıkların titizlikle yapıldığını belirten güvenlik kaynakları, sivil hassasiyetinin öncelikli konu olduğunu belirtiyor.

Suriye'ye operasyon sinyali ABD'yi endişelendirdi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgüt PKK/YPG’nin kontrol ettiği bölgelere yönelik askerî operasyon sinyali, ABD’yi endişelendirdi.

ABD'den Suriye'ye operasyon sonrası ilk açıklama: Türkiye ile temasa geçtik ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.