Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından birçok Bakan ve siyasi isim de sosyal medya üzerinden milletin bayramını kutladı. İşte o mesajlardan bazıları:

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU

3352 rakımda, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde, kahraman evlatlarımızla bayramlaşıyoruz.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Milletimizin ve tüm ümmetin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. #HayırlıBayramlar

Wishing a very happy and peaceful Eid al-Adha to our nation and the entire Ummah. #EidMubarak

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ

Aziz Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, bayramın; sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ederim.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN

Milletimizin ve tüm Türk - İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim nice hayırlı, huzurlu bayramlara ulaşmayı nasip etsin.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

Kurban Bayramı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın bayramıdır. Kapısının çalınmasını bekleyenleri hem paylaşarak hem de bayramlaşarak mutlu edelim.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ

Aziz milletimizin ve İslâm âleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın aziz milletimizin, İslâm âleminin ve insanlığın huzur ve esenliğine vesile

kılınmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Sağlık, huzur ve esenlik içinde nice Kurban Bayramlarına!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; paylaşarak, yardımlaşarak kenetlendiğimiz bu güzel bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY

Aziz Milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek #KurbanBayramı'nı en içten duygu ve dileklerimle kutluyorum.

Erdoğan'dan 5 üniversiteye rektör ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 5 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların ise acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Erdoğan 6 dosyayla İran'a gidiyor Erdoğan 19 Temmuz’da İran’a gidecek. İkili ilişkilerden bölgesel meselelere kadar birçok konuyu ele alacak iki liderin, ilişkileri geliştirmek ve hızlandırmak için mutabakat zaptı imzalaması bekleniyor.