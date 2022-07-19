Türkiye Gazetesi

Yaz mevsimin gelmesiyle sıcaklıklar arttı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Sıcaklıkların en yüksek olduğu bölgelerden biride Ege bölgesi oldu. Son günlerde yangınların çıktığı Manisa, İzmir, Antalya ve Muğla'da hava sıcaklıkları günde güne artıyor. Meteoroloji ise Muğla'yı sıcak hava için uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hafta boyunca bölgemizde sahil kesiminde mevsim normallerinin 4 ila 6, iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

'YAŞLI, ÇOCUKLAR VE KRONİK RAHATSIZIĞI OLANLAR DİKKAT'

Hafta boyunca özellikle sahil kesiminde etkili olması beklenen sıcak hava nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

Meteoroloji sarı kodla uyardı! Marmara'da fırtına alarmı: 75 km hız... Marmara Bölgesi için Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarı yapıldı. Bu kapsamda; bölgede yaşayan vatandaşlara tedbirli olunması konusunda bir dizi öneride bulunuldu.

Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sıcaklar kavuracak, sağanak sürecek (17 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini açıkladı, 17 Temmuz 2022 hava durumu belli oldu. Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normalleri ve üzeri seviyelerde olacak, Doğu Karadeniz'de ise sağanaklar görülecek. Önümüzdeki günlerde de sağanakların Karadeniz ağırlıklı olarak devam etmesi bekleniyor.