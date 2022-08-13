Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklıkları yurdun birçok noktasında etkini hissetiriyor. Sıcaklıklar bunaltıcı dereceye geldi ve kimi baraj veya göller bu nedenle kurudu. Bu kurumalar elbette çok can sıkıcı ancak Elazığ'da kuruyan barajla beraber çok eski mezarlıklar gün yüzüne çıktı.

Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan köyü Uzunoklar mezrasında bulunan Selçuklu ve Osmanlı mezarlıkları 1987 yılında yapılan Karakaya Barajı'nın ardından suların altında kalmıştı.

Son dönemde yaşanan hava sıcaklıklarının ardından suların çekilmesi ile tarihi mezarlıklar yeniden ortaya çıktı.

SEMBOLLER İÇERİYOR

Tarihi mezarlıkların üzerinde bulunan yazılar Fırat Üniversitesi Sanat ve Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Korkmaz Şen tarafından Osmanlıcadan Türkçeye çevrilirken, mezarlık alanında saç örgülü mezar taşları, Davut yıldızı ve Süleyman mühürlü mezar taşları oldukça ilgi çeken yapıların başında geliyor.

Baraj kurudu, balıklar kıyıya vurdu Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çobanpınar köyü barajında kuraklık sebebiyle yaşanan balık ölümleri nedeniyle köy halkı balık ölümlerinden tedirgin olduklarını ifade etti.

Kuraklık felaketi....Bursa'da o baraj kurudu Bursa'da 3 köyün 3 bin dönüm arazisini sulayan baraj tamamen kurudu.

Baraj kurudu mezarlar ortaya çıktı Sivas merkeze bulunan 4 Eylül barajının kurumaya başlaması ve sularının çekilmesiyle Kolluca köyünde sular altında kalan mezarlar yıllar sonra açığa çıktı.