Türkiye Gazetesi

2 peygamber için 'yok' diyen Prof. Dr. Celal Şengör için hareket geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Mayıs 2022'de bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Şengör ifadeye çağrıldı.

Şengör'ün ilerleyen günlerde İstanbul Adliyesine giderek ifade vermesi bekleniyor.

Canan Karatay, İlber Ortaylı ve Celal Şengör’e fırça attı: Utanmıyor musunuz halinizden? Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bir youtube kanalına verdiği röportajda Canan Karatay ile ilgili olan anısını paylaştı. Ünlü isim, Celal Şengör ile birlikte Karatay’dan nasıl fırça yediklerini anlattı.

Prof. Dr. Celal Şengör'den Kanuni Sultan Süleyman'a ağır hakaret Daha önce de ''Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' gibi skandal sözlerle tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör, “Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” şeklinde küstah ifadeler kullandı.

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi Fatih Sultan Mehmet ile ilgili skandal sözlerinin üzerini örtmek için çabalayan Celal Şengör, söylediklerinin çarpıtıldığını ve yapılanın ahlaksızlık olduğunu savundu.