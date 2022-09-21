Türkiye Gazetesi

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan, Aralık ayını işaret ederek, “Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız” dedi. Bilgin, “Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım” ifadelerini kullandı.

EYT'DE PRİM GÜN SAYISI SORUNUNA DÜZENLEME

Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de prim gün sayılarına ilişkin çok önemli bir haberi daha paylaştı. Prim gün sayısındaki farklılıklara işaret eden Bakan, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Enflasyonun tahribatından kurtaracağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ve EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim. Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız. Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi.

Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Milyonların beklediği EYT'de heyecanlandıran gelişme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, EYT ve diğer konulardaki çalışmalarla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Demokratik süreç içerisinde bu mücadelelerde ben sosyal hakların korunması, geliştirilmesi açısından hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim” dedi.