Türkiye Gazetesi

Asgari ücret, memur, SSK Bağ-Kur emeklisi zam hesabı! Hesabınızda her ay 7.500 TL görebilirsiniz. Enflasyon verilerine göre çalışanların ve memurların aldığı maaş her yıl yeniden hesaplanıyor. Memur ve emekliler yılda çifte zam alırken, asgari ücretli çalışanlar bu yıl ilk defa iki kez zam almıştı. Yapılan enflasyon açıklamalarının ardından zam hesapları da yeniden yapılmaya başlandı. Yıl sonuna doğru ilerlerken 6 aylık enflasyon rakamı ve yıllık enflasyon dikkate alınarak zam hesabı ortaya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileri, memurlar ile asgari ücretli işçiler için yeni zam süreci başladı. Ocak ve Temmuz ayında enflasyon artışı dışında yapılan ek zamlarla birlikte gözler yeni yıla çevrildi.

GÖZLER TABAN MAAŞTA

Yeni yılda memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme oranlarına göre zam verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın yeniden hesaplanması olası.

Enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında Temmuz ayında yüzde 42'inin üzerinde bir artış yapılmıştı. Taban maaşlarda da artış yapıldı ve en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Emekli maaşlarını enflasyona göre düzenlemek için emekli maaşlarında taban düzenlemesi bekleniyor.

Bu zam hesabı yapılırken en belirleyici faktör 2023 asgari ücret olacak. Asgari ücret zammının miktarı emekli maaş zam oranlarını etkileyecek bir hesap olacak. Ocak ayında nasıl bir karar verileceği şimdiden merak konusu.

6 AYLIK ENFLASYON HESAPLANACAK

Taban maaşın belirlenmesinin ardından emekliler için 6 aylık enflasyon oranı kadar da artış yapılacak. Oluşacak enflasyona göre ilave bir zam olup olmayacağı da asgari ücret zamlarıyla birlikte hesaplanacak.

Orta Vadeli Programdaki yıl sonu beklentisi olan yüzde 65 oranına göre 6 aylık artışta hesaplanan yüzde 20 oluyor.

MEMURLARDA İLAVE PUAN

Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmedeki yüzde 8'lik zam oranı ve 6 aylık enflasyon oranına göre fark ödenmesi söz konusu olacak. Geçtiğimiz Ocak ayında sözleşme zammı yüzde 5 olan memurlar ilave zam almıştı. Ocak ayında yüzde 8 olan toplu sözleşme zammında ilave puan gelirse, memur ve memur emeklileri daha fazla zam almış olacak. Enflasyon farkına gör hesaplanacak zam ile memurların kazancı artacak.

ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ ENFLASYONA BAĞLI

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren ve tüm çalışma hayatındaki maaşları etkileyecek asgari ücret için gözler Aralık ayında olacak. Asgari ücretin bugüne kadar artış oranlarına baktığımızda, genellikle enflasyonun 3-7 puan üzerinde bir artış yapıldığı görülüyor.

Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte bu yıl içerisinde asgari ücrette artış yıllık yüzde 90’ı bulmuştu. Yeni yılda asgari ücretin enflasyon üzerinde bir artış yapacağı tahmin ediliyor.

Orta Vadeli Program hedefiyle hesaplama yapıldığında, asgari ücretin yükseltileceği tahmini miktar 7.500 TL oluyor. Ancak buna kesin kararı Aralık ayında toplanacak asgari ücret komisyonu verecek. alım gücünü ve enflasyon rakamları ile geçim endeksini dikkate alacak komisyon, çalışanları enflasyona ezdirmemek adına bir karar verecek.

2022’de çalışanlardan alınan birçok vergi kaldırılmış ve çalışanlar vergi açısından avantajlı olmuştu. Yeni yılda bu vergi kesintilerinin de devam etmesi bekleniyor.

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