Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin başörtüsü yasa teklifine karşı AK Parti'nin teklifini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nına teknik kısımları çalışmaları için talimat verdi. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı başörtüsüne yönelik açıklamalar sonrası harekete geçti. Çalışmalarını başlatan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çalışmayı yürütmek için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

BAŞÖRTÜSÜ ANAYASA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başlandı.

BAKAN BOZDAĞ TARİH AÇIKLADI

Bakan Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pazartesi gününe kadar anayasa çalışmasını Cumhurbaşkanı'na sunmayı planladıklarını söyledi.

'MHP İLE HAZIRLIYORUZ'

Bekir Bozdağ'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede, Anayasa hazırlığı çalışmalarımıza bugün başladık. Bu çalışmaları pazartesi tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Anayasa Değişikliği teklifi birkaç maddede olabilir. Bu teklifimizi MHP ile ortak hazırlıyoruz, ortak imza ile Meclis’e sunulacak.

'TÜRKİYE'DE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI CHP ZİHNİYETİDİR'

Kılıçdaroğlu da seçime dönük stratejik bir adım attı. Yani endişeli olanların, korkuları olanların korkularını gidermeye dönük bir adım olarak görüyorum. Burada oy hesabı seçim hesabı çok net gözüküyor, samimi bir yaklaşım olarak ben bunu görmediğimi ifade ettim. Çünkü eğer öyle olsa seçime beş kala değil de onu daha erken zamanda daha geniş zamanda da gündeme getirilebilirdi. Stratratejik, bir adım. Türkiye’de başörtüsü yasağı CHP zihniyetidir."

Abdullah Gül'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tebriği: Olağanüstü bir gelişmedir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, siyasetin gündemine oturan CHP'nin başörtüsü teklifini değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden Gül, gelişmeyi çok memnun olunacak olağanüstü gelişme olarak yorumladı.

AK Parti kurmayları toplandı! Gündem: Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurdu "başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği" gündemini görüşmek üzere AK Parti kurmayları toplandı. Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında toplanan AK Parti'nin hukukçu kurmayları görüşme yapıyor.

Erdoğan'ın 'başörtüsüne anayasal güvence' açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsüne anayasal güvence' açıklaması sonrası CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Şartlı destek sözü veren Kılıçdaroğlu, "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' teklifi: Samimiyseniz anayasa ile çözelim AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü teklifi nedeniyle sert sözlerle yüklendi. 'Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır.' diyen Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na yeni bir başörtüsü teklifinde bulunarak, "Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika... CHP başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis'e sundu Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı videoda değindiği 3 maddelik başörtüsü kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.