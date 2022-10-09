Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan ve örgütün 'sözde sağlık komitesi sorumlusu' olan Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda koruması Kayhan Kartal ile birlikte etkisiz hale getirildi.

2021'DE GARA'DA GÖREVLENDİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı. Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.

MİT mensuplarınca takibe alınan Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

Kahraman Jandarmalarımız teröre ağır darbe vurdu! Bir ayda 73 teröristi etkisiz hale getirdi Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 73 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan operasyonlarda hain terör örgütüne ait mühimmatlar ele geçirildi.