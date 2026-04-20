ABD ve İsrail operasyonlarının hedefi olan İran’da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Hava sahasını kapatan ve tüm seferleri durduran Tahran yönetimi, yeni bir karar aldı. Türkiye’ye ilk uçak seferinin, yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Orta Doğu’da şubat ayı sonunda başlayan ABD ve İsrail hava saldırıları nedeniyle sarsılan İran, sivil havacılıkta uzun süren sessizliğini bozuyor. Saldırılar sırasında havalimanlarının hasar görmesi ve güvenlik endişeleriyle durdurulan uluslararası uçuşlar, yarın sabah itibarıyla yeniden başlıyor.

TÜRKİYE'YE İLK SEFER YARIN SABAH

İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan gelen yeşil ışıkla birlikte online bilet satış platformları hareketlendi. Alınan karara göre, savaş sonrası ilk Türkiye uçağı Meşhed Havalimanı’ndan kalkacak. Yarın (salı) yerel saatle 07:00’da havalanması beklenen uçağın rotası ise İstanbul olacak.

HAVALİMANLARI ONARILDI, UÇUŞ YASAĞI KALKTI

Şubat ayından bu yana süren bombardımanlarda bazı havalimanları ciddi hasar almış, İran yönetimi hava sahasını sivil uçuşlara tamamen kapatmıştı. Meşhed-İstanbul seferinin gerçekleştirilecek olması, ülkedeki lojistik altyapının onarıldığı ve güvenlik risklerinin minimize edildiği şeklinde yorumlanıyor.

Bu adımın, iki ülke arasındaki ticari ve insani trafiği yeniden canlandırması bekleniyor.

